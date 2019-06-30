新盤UPDATES：周末兩日錄約700宗成交　增逾1.3倍

發展商把握七一數天假期推售新盤，過去周六、日市場共錄約700宗一手成交，按周增逾1.3倍，並為兩個月以來最多。



●OMA OMA開售：首輪合共沽出137伙

永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏OMA OMA今天(30日)展開首輪開售共229伙，其中193伙以價單抽籤形式推出，早上約9時已有大批準買家到場，大排長龍。截至下午5時共售出130個標準單位，佔現場銷售伙數近七成。餘下36個特色戶則以每日招標形式推出，今日亦沽7伙，涉及金額超過5,800萬港元，戶型包括地下連花園複式單位及頂層特色連天台大宅。即連同特色單位，該盤共售出約137伙。



●元朗瑧頤連沽9伙 開放式呎售1.9萬創紀錄

新界細價新盤承接力理想，新世界發展(00017)元朗瑧頤，今日(30日)單日連沽9伙，以開放式及一房單位為主。其中22樓A6室，實用面積230方呎，以開放式設計，成交價439萬港元，呎價19,087元，創項目呎價新高紀錄。該樓盤開售至今9天，銷售反應理想，暫已沽出157伙，佔項目伙數超過一半。



●何文田KADOORIA售出1伙 呎價近4萬元

一手銷售資訊網資料顯示，中信泰富旗下何文田KADOORIA沽出嘉道理道117號1樓，成交價7,280萬元。單位面積1,821方呎，成交呎價39,978元。資料顯示，買家可享有樓價16.75%現金回贈。

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