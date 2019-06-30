慳皮出事？波音737 MAX軟件工程師　時薪僅9美元

波音737 MAX 8客機過去接連發生兩宗空難，重挫市場信心，原因之一與薪金有關？有外國媒體報道，波音公司一直在將737 MAX部分軟件的開發外判給價格低廉的分包商。



報道指出，包括印度HCL科技公司和Cyient Ltd在內第三方軟件開發商，僱用了剛畢業的程式員，給予的薪金很低，每小時僅9美元(約70.2港元)，而波音公司直接僱傭、經驗豐富的工程師薪水，就大約是前者的四倍。



有參與該項目開發的工程師抱怨，波音公司管理層向他們施壓，要求他們嚴控延長開發時間或增加成本。因此，為完成任務，波音及其分包商則愈來愈依賴臨時工來開發和測試軟件，這些臨時工往往來自缺乏航空航天領域深厚背景的國家，尤其是印度。

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