東方日報B1：美股半年漲17%　勢Chok住上

中美兩國元首上周末於二十國集團(G20)峰會上會面後，同意恢復貿易談判，華府亦凍結向進口中國貨品加徵關稅，消息不但令投資者鬆一口氣，料更為上半年表現不俗的美股打下強心針。分析認為，環球股市、商品市場及新興市場周一(7月1日)勢高開，惟貿易戰未有明顯解決出路，將限制出現大升浪。



回溯上半年美股表現，由於聯儲局及其他央行暗示放鬆貨幣政策，抵銷部分貿易前景不明朗對經濟的衝擊，標指上半年大升17.3%，1997年以來最勁，近期也再次破頂，上周五收報2,941點。



單計6月份，道指漲7.2%，是1938年以來最威，上周五報26,599點，當中，三隻重磅股──卡特彼勒(Caterpillar)、蘋果公司及高盛漲幅均超過12%。不過，美銀引述EPFR Global數字顯示，截至上周三止，美股基金今年淨走資410億美元(約3,198億港元)，歐股及全球股市分別錄得710億及1,385億美元資金淨流出。



對於金融市場前景，NatWest Markets高級宏觀策略員毛希丁表示，貿易緊張關係紓緩，將提振本周的投資情緒，又相信金融市場不會大幅降低聯儲局減息預期，因此風險較高資產如股市、商品及新興市場勢向上，反觀，避險資產包括美元、日圓及瑞士法郎表現恐跑輸。



Vanguard Markets常務合夥人英尼斯則指，交易員經過周末的冷靜分析後，相信市場周一會有秩序地開市。他認為貿易談判按上「重設按鈕」是市場的基本預測，將對風險追逐起支持作用，但由於缺乏談判進展的時間表，可能會限制向上攀升的信心，而投資者對中美於中線達成貿易協議和環球經濟前景依然頗悲觀。



事實上，從過去中美兩國領袖達成協議後，貿易問題並不等於得以解決，對經濟的威脅仍在。Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar稱這是「暫停比賽」，現時看不到達成貿易協議的路徑，知識產權保護問題上仍然十分棘手，而2,500億美元貨品繼續遭徵收25%關稅。風險研究機構Eurasia Group亦估計中美今年達成貿易協議的機會只有45%。



高盛在G20峰會前稱，華府今年會向餘下3,000億美元進口中國貨品徵收10%關稅是其基本預測，雖然稅率低過華府提出的25%，但強調不排除稍後調升。該行上周六在峰會後重申這立場，形容雙方在大議題上「沒有重大進展」。



有市場人士更指出，貿易戰膠着情況可能延續到美國明年總統大選之後。Yardeni Research總裁Ed Yardeni認為，美國總統特朗普有暫緩關稅的誘因，因為加徵關稅會破壞經濟，貿易戰升級最終可能導致他輸掉大選。中國方面亦有觀望的理由，原因是若談判拖至美國大選之後，可以看清談判對象是特朗普抑或其他人。



由於美國獨立日假期，美股本周三僅半日市，周四則全日休市。至於美國本周數據則聚焦就業市場，經濟師預期6月非農業職位由5月的7.5萬個，反彈上16萬個，失業率料維持3.6%。

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