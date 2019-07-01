積金FUN享：混合資產基金全面睇

貿易糾紛反覆無常，難免令強積金的回報出現波動。有些計劃成員或會因此調整自己的投資組合，例如減持股票基金，增持債券基金。混合資產基金或許是計劃成員另一個投資選擇，故今次特意為大家介紹。



在強積金制度中，混合資產基金的資產佔比僅次於股票基金。在2019年5月底，約3,136億元強積金投資於混合資產基金，約佔總資產三成半。目前，400多個強積金成分基金中，有四成是混合資產基金，包括大家熟悉的「預設投資策略」(DIS)旗下的「核心累積基金」(CAF)和「65歲後基金」(A65F)。



顧名思義，混合資產基金含有多於一種資產類別，它們會投資於全球股票及債券市場，達到分散風險的目標，並按不同的股債比重分為中至高的風險程度。然而，單憑基金的名稱，例如「增長基金」、「均衡基金」、「人生階段基金」等，難以區別它們的風險程度。計劃成員除了可細閱銷售文件或基金便覽外，亦可以簡單直接地使用強積金基金平台來檢視各混合資產基金的股債比例、收費、風險及表現。



平台會把混合資產基金按股債比例(81至100%股票、61至80%股票、41至60%股票和21至40%股票)分為4個種類，另有CAF、A65F和「未分類混合資產基金」。「未分類混合資產基金」通常是個別強積金計劃的目標年期基金，投資操作類似預設投資策略，當計劃成員臨近投資目標年期，基金便會自動降低股票比重，相對地增持債券和貨幣市場產品，減低回報波幅。



分析截至今年首四個月，各類混合資產基金的一年期平均回報「見紅」，但債券比例愈高的基金，虧蝕情況相對較小。以股票佔比最高的「81至100%股票」和股票佔比最低的「21至40%股票」混合資產基金為例，在過去一年分別錄得負3.1%和負0.8%的虧損。如將比較年期拉長至5年，則股票佔比愈高，回報相應愈佳。過去五年的年率化回報來看，「81至100%股票」的混合資產基金就以4.8%的正回報稍微佔優。



另外，值得留意的是，雖然CAF和A65F的股債比例分別是「55至65%股票」和「15至25%股票」，和「41至60%股票」及「21至40%股票」混合資產基金的股債比例相近，但與過去一年「41至60%股票」和「21至40%股票」混合資產基金的負3.1%和負0.8%回報相比，同期CAF和A65F卻分別有3.1%和3.3%的正增長。這是由於CAF和A65F投資於環球資產可分散風險，而很多「41至60%股票」和「21至40%股票」混合資產基金較則重於香港資產，所以它們的回報也有一定程度的分別。



既然回報難以掌握，選擇基金作投資時，一定要留意收費。混合資產基金最新的基金開支比率0.67至2.15%，平均收費是1.64%。



計劃成員如有興趣投資於混合資產基金，應先了解基金的股債比例，並仔細檢視它們的收費和回報，然後才作投資決定，同時亦要留意混合資產基金的投資風險。在考慮投資風險時，除了留意股票市場波動外，還要注意利率和匯率的變動，及債券信貸評級的調整。



假如你心儀投資混合資產基金，以達致資產長期平穩增長卻不懂得如何作出投資決定，可考慮選擇DIS，讓強積金在設有收費上限和以全球資產作分散風險為前提下，獲得較穩定的回報，亦能夠讓投資風險隨個人年紀增長而自動調整。



強積金是一項長達三、四十年的長線投資，期間無可避免會遇上金融市場的短期升跌，計劃成員應冷靜看待市場波動，並定期檢討和管理強積金投資，切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。



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