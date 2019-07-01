周樂樂：華擴大市場開放利經濟

受中美貿易戰的預期影響，過去一周A股走勢出現調整。上證50指數跌0.28%、滬深300指數跌0.22%，上證綜指則跌0.77%，而深成指下跌0.39%，創業板綜合指數跌1.75%。28個申萬一級行業中，6個上漲，22個下跌。其中，最強五大行業指數是食品飲料、休閒服務、建築材料、醫藥生物及家用電器。資料顯示，市場上漲趨勢中回檔盤整，仍結構化行情明顯，反映對投資環境存分歧。



消息指，目前影響市場走向的兩大因素是中國維穩措施與中美談判。全球經濟衰退預期下，聯儲局釋放出降息的預期，歐洲央行與日本央行等表示重新回到量化寬鬆(QE)，讓市場對流動性充裕憧憬，也使人民幣匯率壓力減輕。中國為穩經濟與金融的繼續加大，如允許地方發債、中國銀行間隔夜拆借利率持續走低等。同時，內地宣布5項重大舉措，進一步改革開放，包括開放市場、主動降關稅與制度成本等擴大進口、持續改善營商環境、全部實施平等待遇，及大力推動經貿談判。這些舉措將增強交易夥伴對中國開放的信任度，利於穩經濟。



另方面，早前市場普遍期待中美在G20會面後或將達成有利於市場的協議，但是美國仍出招挑戰中國耐心。美國當地時間六月二十一日，美國商務部宣布將5家中國科技公司列入「實體名單」，引發內地科技股下跌。早前美國《華盛頓郵報》報道，中國三大國有銀行涉及北韓洗錢，且藐視法庭，美國法官建議中斷中美金融聯繫。該消息引發市場擔憂中美金融戰升級，導致相關銀行股下挫。隨後美國官員釋放出利好消息來穩市場，可見美國並沒準備將矛盾升級，希望重啟兩國貿易談判。



綜合來說，隨着國際環境變化，中國擴大市場開放，利於對經濟、人民幣匯率等維穩，增加市場對中國未來的信心。降息周期來臨，市場流動性擔憂減輕。二十國集團(G20)會議後，中美是否重啟會談是一個關鍵點。若中美談判重啟，那市場氣氛將明顯好轉，A股與港股將有一波修復行情；若無法重啟，中美科技戰與金融戰等憂慮將升溫，增加市場悲觀情緒。但長期來看，市場波動或提供吸納低估值優秀公司時機。預計後市仍是結構化行情，建議投資者需要控制就好倉位與，挑選安全邊際價高及成長性好的優質龍頭股逢低吸納。



(作者為註冊持牌人士)



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