鄺民彬：本港地產股可伺機收集

港股於6月顯著波動，由月初的低位近26,672點，一度大幅反彈逾1,900點，至逾28,600點水平。技術上，除重上多條平均線外，於27,000點亦見一定支持。不過，市場觀望中美元首會面，令大市交投量曾跌至近5個月新低，加上恒指波幅指數未有跟隨大市喘穩而回落，反映投資者的入市取態仍較審慎。



傳統上，港股7月的上升機會較高，於2008至2018年間共錄得9次上升，不過經濟前景、企業盈利、英國脫歐、伊朗地緣政治及本港政局動盪等，均為市場帶來不明朗因素，料將限制大市表現。



雖然大市反覆波動，同時聯儲局主席鮑威爾亦為減息預期降溫，但在環球經濟前景不明朗下，料以寬鬆貨幣政策去維持市場流動性及支持經濟增長仍無可避免。本港地產股近期表現仍較平穩，除受惠市場憧憬美國將於七月減息外，本港樓價指數也回升至歷史高位。



據市場估計，下半年將有共近1.5萬伙私人住宅可推出市場，全年計更有望達致2萬宗水平，除較2018年升近20%外，亦有望創15年新高。由於市場預料本港未來5年，每年私宅供應量僅約1.6萬伙，將不足夠每年逾1.9萬個單位的需求，在供求仍失衡及市場流動性增加下，樓市前景仍較正面，地產股可於調整收集。



後市方面，由於市場焦點仍係中美雙方關係，不論貿易戰將緩和或擴大，均會成為市場的炒作藉口，料短線投資市場將更為波動。此外，恒指於6月19日高開的裂口未徹底補回，或為技術走勢帶來一定困擾，值得投資者留意。預料29,000點將為港股的短線阻力位，可吼位於高位減持。



(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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