A股快報：三大指數飆2至3%　華為概念股炒高

A股升幅擴大，滬綜指最新升59點或2%，報3,038點；深成指漲299點或3.2%報9,477點；創業板指升49點或3.2%，報1,560點。



美企可繼續賣零件予華為，相關股份急升，立訊精密急升9%；中航光電、生益科技、順絡電子、深南電路、滬電股份、藍思科技等升2%至8%。



三安光電飆近9%，報12.28元人民幣。內媒報道，美國商務部工業與安全局(BIS)將包括三安光電等8家中國企業移出未經核實名單。





【09:32】習特會後 滬深三大指數全線彈升

習特會後帶來好消息，中美同意重回貿易談判桌，A股三大指數全線高開，滬綜指高開45點或1.5%，最新升37點或1.2%，報3,016點；深成指高開約1%，最新漲188點或2%，報9,366點；創業板指高開33點，最新升38點或2.5%，報1,550點。



板塊方面，通訊服務業股漲近4%；保險股升3.7%；券商股升2.6%；銀行股升1.5%；家電股、釀酒股升約3%。



葛洲壩跌0.1%；公司確認子企在青島地鐵項目有管理不善等問題，剛施工的1.5公里電力排管工程，將拆除重建，相關人員被停職調查等。



中金公司最新報告指，習特會結果略超預期，料緩和中美貿易戰不明朗因素，可望支持A股的短期表現，短期可關注中國科技硬件、中小創龍頭及券商股。

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