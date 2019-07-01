【星期二．炒啲乜】港股將上演「七翻身」？

中美兩國元首會面後，同意重啟經貿磋商，美國不再對中國貨加徵新關稅，貿易戰降溫。恒指在上周五守住28,500點關，「六絕月」累漲逾1,600點，破除六絕魔咒，港股踏入7月可望上演「七翻身」？在七一假期後復市自有分曉。



環球經濟增長放緩，以及中美貿易問題仍是主要風險，不過，市場普遍預期美國聯儲局將於今年9月及12月減息，投資部署要如何應對？有乜股份或板塊可以留意？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【陳健豪：美匯轉勢難看好】

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2、【葉尚志：績優強勢股可吼】

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3、【鄺紫珊：A股長遠不宜看得太淡】

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4、【潘梓生：白銀比黃金更值得吸納】

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5、【曜熊理財：印度基金受惠中美貿易戰】

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6、【陳鳳珠：內地將加快推動5G落地】

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