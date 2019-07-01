【星期二．炒啲乜】港股將上演「七翻身」？
2019年07月01日 09:44
東網電視更多新聞短片
中美兩國元首會面後，同意重啟經貿磋商，美國不再對中國貨加徵新關稅，貿易戰降溫。恒指在上周五守住28,500點關，「六絕月」累漲逾1,600點，破除六絕魔咒，港股踏入7月可望上演「七翻身」？在七一假期後復市自有分曉。
環球經濟增長放緩，以及中美貿易問題仍是主要風險，不過，市場普遍預期美國聯儲局將於今年9月及12月減息，投資部署要如何應對？有乜股份或板塊可以留意？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。
1、【陳健豪：美匯轉勢難看好】
https://bit.ly/2IVkszK
2、【葉尚志：績優強勢股可吼】
https://bit.ly/2RHXEGn
3、【鄺紫珊：A股長遠不宜看得太淡】
https://bit.ly/2RGtfse
4、【潘梓生：白銀比黃金更值得吸納】
https://bit.ly/2YkioGJ
5、【曜熊理財：印度基金受惠中美貿易戰】
https://bit.ly/2X6uphO
6、【陳鳳珠：內地將加快推動5G落地】
https://bit.ly/2No5eYm
─ ─ ─ ─ ─ ─
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm