陳蓓敏：三大油企缺乏亮點

轉眼間香港已回歸中國22年，長假期前，市場情緒受制於中美兩國元首會面。美國上月初曾放風延遲加徵關說，恒生指數應聲做好，成功登陸100天線，可惜成交欠火力。文章見報時，中、美貿談仍會沒完沒了，但「緊箍咒」應可稍稍鬆一鬆。2019年告別上半年，下半年為零售銷售旺季，若兩國不緩和關係，必對零售業造成打擊。



油組國將舉行會議，市場估計減產協議會延至年底。無論油價升跌，三大油企走勢牛皮偏軟，缺乏亮點，不用費神。在外圍做好之下，恒指七月可望上試29,000關口。



近期人民幣靠穩，可留意新股中梁控股(02772)，該公司業務主要是內地商住地產項目發展，專營二、三線城市，以首次置業者和改善型置業者為銷售對象。集團為內地前二十強之千億元規模房企。截至3月31日，中梁在內地擁有逾350個項目，土地儲備超過3,880萬平方米。該集團將以每股介乎5.2至6.68元招股，預測核心淨利潤約3.5至4.5倍市盈率，定價合理，宜現金認購。



建設銀行(00939)將7月2日除淨，股價料見支持於50天線6.5元水平。企業首季純利769.16億元人民幣，按年升4.2%，利息淨收入按年升4.46%，不良貸款率為1.46%。市帳率不足0.8倍，估值吸引。因此，筆者建議候低吸納，目標價7元，跌穿6.34元止蝕。



(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者及客戶持有建行)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm