中國6月財新製造業PMI跌至收縮水平

中國6月財新製造業採購經理指數(PMI)錄49.4，低於預期的50.1，前值報50.2。數字為4個月以來首次跌穿50盛衰分界線，重回收縮區域，亦為2016年7月以來次低。



受中美貿易戰影響，新訂單總量和新出口訂單均下滑。其中，新訂單總量出現今年以來第二次收縮，而在5月剛恢復增長的新出口訂單亦再度向下。



廠商樂觀度繼續下降，為2012年4月有數據以來最低。部分廠商預期，未來1年新產品面世和擴張計劃有助於提升產量，而另一些廠商則對中美貿易爭端表示擔憂。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，6月中國製造業景氣度明顯下降，經濟進一步受壓，內需明顯收縮，外需仍受搶出口因素支撐，企業家信心急跌；逆周期政策的進一步發力十分必要，料政府將針對新基建、高技術製造業及消費等。



財新製造業PMI與中國國家統計局的官方製造業PMI並不一致，官方製造業PMI在6月報49.4，與5月持平。

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