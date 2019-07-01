時富：鐵塔壟斷地位穩固取勝

自工信部正式發放5G商用牌照後，亦印發《工業互聯網專項工作組2019年工作計劃》提出進一步加快5G工業互聯網頻率使用規劃研究，中國5G建設有望加快。考慮到中國鐵塔(00788)為全球最大的電訊塔基礎設施服務提供商，以站址數量計，在中國的市佔率達96.3%，勢必受惠中國5G商用。由於市場屬資本密集型行業，將面臨較少的競爭，壟斷地位穩固。



另方面，2019年三大內地營運商的移動網絡資本支出將增加，為過去3年來首次，料將加大投資重耕4G，為5G得以順暢推出去鋪路，有利鐵塔。其中，綜合三家電訊公司披露的一九年的鐵塔租賃預算達770億元人民幣，預計可帶動中國鐵塔的電訊客戶收入按年增長8.5%。展望未來，由於5G的高頻特性、傳輸距離短及覆蓋能力減弱，基站的覆蓋密度將會大幅增加。預計5G基站數量有望達到500萬個，增長潛力巨大。



此外，中國鐵塔旗下的190萬個基站可透過共享提高利用率，相信租賃率有很大提升空間。預料此規模優勢可令EBITDA利潤率逐漸擴大。因為維護性資本支出遠低於新建鐵塔，折舊支出亦不大，邊際效益遞增，中國鐵塔的收入隨基站共用率提升而上升。



綜合以上因素，我們給予中國鐵塔「買入」的投資評級，目標價為2.4元。



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