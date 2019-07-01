鑫濤：環球股市本周看漲

二十國集團(G20)峰會向來看似極為重要，但其實只不過是各國領袖間的「吹水」大會而已，難有重大協議落實，對金融市場的影響有限。但上周末剛結束的G20峰會，由於當中有中美元首的參與，而雙方的會晤又必定會觸及到目前市場高度關注的中美貿易戰問題上，因此是次峰會反而成為近期市場高度重視的焦點，而且大家也擔心是次美國總統特朗普再有令人難以理喻的行為發生，令貿戰問題進一步惡化及會對本周的金融市場產生重大負面衝擊。



幸而兩國元首會晤後均同意，中美雙方在平等和互相尊重的基礎上重啟經貿磋商。而目前中美可順利重回談判桌，換言之，即是雙方亦已結束持續六周及使到市場極度不安的僵局。加上特朗普在峰會期間的行徑表現極為正常，雖然他沒有把華為剔除在被認為破壞美國國家安全的外國公司名單以外，但卻意外地宣布允許美國企業可以再次向華為出售產品，反映兩國早前惡劣的關係目前已明顯改善，所以中美貿易戰的問題可能進一步惡化並導致全球經濟顯著放緩的可能性亦因此明顯下降，這其實等如掃除市場上的短期潛在重大不明朗因素，因此對本周金融市場的高風險資產類別，例如環球股市肯定會是重大利好消息。



本周美股的走勢可望向上作出重大突破。筆者相信，由於美國企業可以再次向華為出售產品，對美國科技股肯定會帶來極為正面的影響，本周納指的走勢料有較為出色的表現，因此進取的投資者可以順勢買入納指期貨。



上半年納指期貨最高曾見7,879.5點，上周收市為7,723點，與上半年高位相距僅156.5點或約2%。若今早亞洲開市後已見納指期貨裂口高開，最後在美國收市時能以近全日高位高收，料隨後納指期貨以大漲小回的走勢模式繼續走高的可能性將大幅上升，並有望在科技股遭到熱捧下，順利突破上半年高位，即創今年新高。



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