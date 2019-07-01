鄭勤龍：越南崛起　投資熱選

中美貿易戰至今已逾1年，日前英國《金融時報》的一則報告顯示，在40個主要對美出口國之中，越南今年首季出口額為206.95億美元，按年增加約40%，是貿戰中的最大得益者。



近年越來越多的研究報告指出，越南或將成為未來東南亞發展及增長最快的國家。從卦象顯示，越南正處於《火山旅》變《天火同人》之中，此卦對越南計劃打做成為下一個「世界工廠」有利。



「旅」卦有客居他鄉之意，由於越南與許多國家簽訂了自由貿易協定，加上其勞動力成本相對便宜，因此吸引了不少廠商到越南設廠。



近日除了有日本辦公室設備製造商夏普(Sharp)與京瓷(Kyocera)、韓國LG電子表示計劃將工廠遷往越南外，日前蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone最大供應組裝廠台灣鴻海旗下的富士康集團亦指，擬在越南廣寧建電視屏幕組裝廠。假若貿戰再升級，不排除越南或成為製造商的避風港。



「同人」卦的卦詞為「同人于野，亨」，同人乃與人和同之象，而「野」即代表國外的意思，因此卦象顯示對越南融入全球市場甚為有利。



日前歐洲理事會宣布批准簽署歐洲聯盟與越南之間的自由貿易協定(EVFTA)及投資保護協定(EVIPA)，據EVFTA，越南與歐盟將相互開放許多商品進口，尤其是越南的紡織品、鞋類、農產品與木製品，以及歐盟的機械產品、機車、汽車、酒精飲料與農產品等。雙方貨品99%的關稅將在10年內被取消。



越南在2018年的GDP增長達7.08%，高於6.7%的預定目標及IMF預測6.6%，毫無疑問越南正在高速地崛起，因此若要在東南亞為未來布局，相信投資越南必是其中之一個不錯選擇。



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