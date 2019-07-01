全球經濟續響警！南韓6月出口銳減13.5%　連挫7個月

全球經濟晴雨表再響警號！外國傳媒報道，受中美貿易戰影響，南韓產業通商資源部周一(7月1日)公布數據顯示，南韓6月出口441.8億美元，按年銳減13.5%，幅度創2016年1月以來最大，連續7個月下挫。其中，對中國出口大減24.1%，創2009年5月以來最大跌幅，預示着全球經濟未有起色。



從出口項目看，反映全球智能產品需求的半導體6月出口大減25.5%；石油製品減24.5%；船舶、乘用車分別增加46.4%和8.1%。不過，新興產品則有增長，生物保健增加4.4%；電動汽車飆104.3%。



南韓產業通商資源部表示，6月出口大跌主因是中美貿易戰升級，而兩國同是南韓兩大主要貿易夥伴。南韓外交部預計，下半年市場不確定性將持續影響出口，南韓政府將努力應對困境。



經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，令該國出口數據成為全球經濟「雨晴表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其預示中國經濟未有好轉。

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