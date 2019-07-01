樓價UPDATES：薈朗6月份錄7宗租賃交投

馬鞍山薈朗租務交投穩定，6月錄約7宗同類個案成交，部分單位實用呎租逾50元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角峰景大廈高層A室，實用面積1,733方呎，以三房連工人房間隔，座向北面望少海景，獲區外換樓人士以4,150萬元承接，呎價23,947元。據了解，原業主於2007年8月入市，當時作價1,668萬元，持貨至今帳面獲利2,482萬元。



●西半山承德山莊1座極高層C室，實用面積765方呎，以三房包括套房間隔，附有露台，向南及望開揚山景，以3.4萬元租出，呎租44.4元。單位為業主早於1995年以595萬元買入，以當時購入價計，回報率6.9厘。



●鰂魚涌華蘭花園上月錄得兩宗成交，平均實用呎價約20,137元。包括一個高層D室，實用面積378方呎，為兩房間隔，享園景。原業主於去年5月以820萬元放售，現減至783萬沽出，呎價20,714元。現時該盤約有24個放盤，叫價由748萬元起。

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九龍區



●長沙灣昇悅居6座高層A室，以兩房間隔，向南望園景，實用面積460方呎。業主以約1.9萬元放租一星期，即吸引一對夫婦零議價下承租，呎租41.3元。據悉，租客心儀單位新裝修，故睇樓即日決定承租。



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新界區



●薈朗1座中層A06室一房戶，實用面積283方呎，以1.5萬元租出，呎租53元。新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即決定承租。若以業主2016年購入價413萬元計，回報率約4.4厘。



●鄰近鐵路站屋苑因應交通便利，盤源向來不乏捧場客。火炭御龍山2座高層C室，實用面積696方呎，以三房包括套房設計，座向西北望山景。以1,300萬元易手，呎價18,678元。原業主由2014年持貨至今，帳面獲利470萬元。

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