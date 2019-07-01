時富姚浩然：恒指料先試29000　留意美就業數據

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，中美重啟會談及暫緩加徵新關稅，對市場氣氛正面，加上人民幣匯價相對走強，7月底美國聯儲局又有機會減息0.25厘，估計恒指有望先上試28,900至29,000點，之後再挑戰29,500至29,600點阻力位。



他表示，本周美國公布的6月就業數據將是美國減息步伐的重要指標，倘下半年美國繼續減息及暫停「縮表」，恒指今年底前更有機會再上試30,000點關口。



他又說，回顧去年及今年港股兩次大升後急跌的調整，先後於24,500點及26,700點尋得支持，呈一底高於一底，技術走勢不錯，且恒指今年的預測市盈率及市帳率僅分別於11倍及1.2倍，明年預測市盈率更只有10倍多，估值並不貴。



對於美國政府容許美國企業恢復向華為供應手機零部件，料對電訊及手機設備股有短線刺激，但要小心只是藉消息炒一浸，因手機零部件今年出貨量不強，毛利率有壓力。相反，近日美匯轉弱，人民幣匯價得以反彈，投資者可留意航空股、內險股，以及內房股，當中尤其看好聚焦大灣區的內房股及股息率不錯的中型內房股。



他續稱，雖然美國暫緩加徵新關稅，心理上對出口股有利，但由於不加徵關稅的3,000億美元中國進口商品普遍為日常用品，未必間間公司可受惠，故只會對個別出口股有刺激。

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