華為又面臨煩惱！歐洲擬啟動5G反傾銷調查

雖然美國總統特朗普宣布放鬆對華為的限制，但華為又面臨煩惱。外國傳媒報道，中國5G招標幾乎全由華為奪得，讓愛立信(Ericsson)及諾基亞(Nokia)等歐洲廠商明顯處於不平等商業環境。德國媒體報道，歐盟正考慮對華為、中興等中國企業啟動反傾銷調查。



報道指出，中國40個城市上個月展開5G建設招標，其中華為奪得37個城市，愛立信與諾基亞則分別僅獲得5個和2個城市的5G合約。由於招標結果極不公平，使歐盟考慮對華為、中興等中國企業啟動反傾銷調查，在等待受影響的歐洲廠商提出申訴後，就會開始行動。



目前愛立信有可能提出控訴，因為即使敗訴，愛立信在中國市場的損失亦有限。有數據顯示，愛立信在中國的5G建設市佔率僅4%。

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