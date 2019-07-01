全球經貿戰：摩通料「蜜月期」數月　花旗警告未緩和

外國傳媒報道，摩根大通估計，市場對中美貿易戰不再升級的樂觀情緒會持續數個月。



該行解釋，上周末的中美領導人會面結果，暫時消除了投資者對全球經濟不明朗的疑慮，之後將聚焦全球央行有意放鬆貨幣政策，包括歐美或減息，將有助扭轉經濟向下的趨勢。再者，中國政府亦會推出刺激經濟措施，對企業盈利及金融市場也是利好。



花旗則指出，中美「停火」符合預期，但緊張局勢沒有實質緩和，對實體經濟來說，現有關稅及潛在貿易戰再升級依舊持續。



事實上，中美貿易戰已升級是不爭事實，因5月起，美國總統特朗普已對中國合共2,500億美元進口貨品加徵25%關稅，而不是其中2,000億美元貨品僅10%關稅，依然打擊美國公司及消費者。

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