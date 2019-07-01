信誠張智威：恒指或向上補29600點裂口　手機設備股勢飆

中美兩國重啟貿易談判及暫緩加徵新關稅，令貿易戰憂慮降溫，料可刺激港股進一步反彈，加上憧憬7月底美國或減息，券商普遍預期，恒指可望試破29,000點關，向上回補29,500至29,600點的裂口，手機設備股可望顯著反彈。



信誠證券聯席董事張智威表示，過去市場憂慮中美貿易戰會升級至科技戰，故今次美國「放生」華為令市場喜出望外，亦令投資者暫時可放下「心頭大石」。不過，美國總統特朗普有「前科」，要慎防「出爾反爾」。



他預期，恒指短線可望挑戰29,500至29,600點裂口，其中手機設備股如舜宇光學(02382)有機會反彈5%或以上。他又認為，投資者暫時不用急於獲利，相信大市不會只升一日，於憧憬美國可能減息下，港股有望再上一層樓。

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