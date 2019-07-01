歐洲6月製造業更衰！央行放水機會大增

歐央行大幅放水機會增加，因當地製造業表現乏善足陳，反映經濟未脫險！



【意大利】

外國傳媒報道，歐元區第3大經濟體意大利公布，6月Markit製造業採購經理指數(PMI)僅48.4，低於預期的49.1，同時低於5月的49.7，反映經濟依然停滯不前。



意大利首季經濟勉強增長0.1%，擺脫了去年下半年的輕微衰退，惟目前該國統計局警告，第2季經濟可能再次萎縮。



【德國】

歐元區「一哥」德國公布，6月Markit製造業PMI終值僅45，低於預期45.4，僅輕微高於5月的44.3，仍大幅低於50的盛衰分界線。該國製造業活動已連續第6個月收縮，原因是需求疲弱拖累新訂單數字，導致就業率下降。



事實上，自去年10月以來，該國新訂單一直減少，隨着貿易戰惡化和全球經濟放緩，對德國出口企業造成衝擊，製造業企業自今年3月以來一直裁員。



【法國】

相比之下，歐元區「二哥」法國6月Markit製造業PMI終值相對較好，報51.9，雖然低於初值52，但好過5月的50.6，創9個月新高。



惟法國獨力難支，整體歐元區6月Markit製造業PMI終值報47.6，低於初值的47.8，同時低於5月的47.7。由於已大幅低於50的盛衰分界線，反映歐央行更有迫切性要大幅放水。



【英國】

此外，目前仍掙扎脫歐的英國更差，6月Markit製造業PMI僅48，低於5月的49.4，創2013年2月以來新低，並為連續兩個月陷入萎縮，反映英國製造業的優勢慢慢消失，預計在脫歐不明朗影響下，7月數據將繼續下滑。

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