孖妺S檔案︰財經好書作者　分享投資心得

中美貿易戰打咗一年，手機生產商華為曾經被美國點名制裁，其創始人兼總裁任正非竟然從容不迫，更話目前最關心係教育！無錯，學生要考第一，就靠睇你有幾多墨水；每個國家要成為真正世界一哥，就靠國民教育水平了。趁書展月中開鑼，孖妹就介紹幾本近年出版嘅財經好書畀大家喇，仲搵嚟作者親身分享投資心得添。



彩兒：港股時上時落，都係睇吓書令自己心境平靜，順便提升個人財商。以下四本書各自教你一個賺錢錦囊，等你喺職場、創業及投資路途上更輕鬆。



陸：恒生私人銀行及信托服務主管 陸庭龍

【著作：走進私人銀行的大門】



●財富點滴累積 滾大利潤

Kitty：能夠成為私人銀行家兼作家，你嘅數口一定好精，文學造詣一定好高喇。



陸：你有所不知，我讀書時數理成績平平，亦唔係特別愛寫作。全靠在職訓練，做交易員及私人銀行家時，日日同金錢打交道。同時，過去無間斷寫財經專欄，並大量閱讀投資工具書及傳記，令行文順暢、有條理，能夠深入淺出，更擁有個人風格。隨着寫作技巧嘅提升，表達能力亦進步咗。



Kitty：我都想日日跟錢打交道啊！



陸：財富係要累積，讓利潤滾存。一個聰明運用資本嘅投資者，唔單止要吸收訊息，留意市場變化，更要了解唔同投資工具及理財產品特色，把握時機作反應。大家記得累計外匯期權合約(Accumulator)，被人戲稱為I kill you later。其實佢就似利器，如果武士功夫到家，都可以運用得宜。而風險不在於係咪危險，以至生人勿進，而係在於入市時間，以及槓桿正反效應等風險管理問題。



彩兒：讀者睇完你呢本佳作，會有咩得着？



陸：讀者會了解到私人銀行家嘅工作性質，知道交易員及私人銀行家喺投資理念嘅差異，以及如何運用期權及基金等投資工具等。至於會唔會吸引生力軍入行，就未知。儘管內地經濟發展快速，富豪有年輕化迹象，但要成為稱職嘅私人銀行家，有豐富嘅年資及人生閱歷會有着數，畀投資建議更有說服力。

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原：創業人 驍騰原(Hilton)

【著作：全世界第一個WhatsApper】



●學精一個門路足以大賺

彩兒：Hilton，你本書講到新名詞「WhatsApper」，而描述嘅生意模式好創新，究竟點諗出嚟？



原：見人哋可以做Blogger、Youtuber賺錢，我覺得WhatsApper都有得做，可以打入碎片化時間市場，甚至成為新興行業。運作好簡單，只需要加對方嘅WhatsApp number，然後Say個Hi，就可收到講者嘅錄音分享。平時搭地鐵、等巴士，好無聊，依家就可以收聽一分鐘天南地北嘅演說，當中包括金融課題。



彩兒：我知道有內地網紅都有用WeChat分享一分鐘錄音，反應仲好好。但要將呢個免費平台商業化，就要諗諗計先得。



原：書入面有提及其盈利模式，預計做WhatsApper可以每月賺幾萬元，包括廣告費，又或聽眾畀你嘅轉介費。例如講者喺營養學講課中分享咗食療，聽眾想搵你轉介營養師。至於我今次出書，就係純粹分享，希望吸引更多人加入做WhatsApper，令到大眾受惠。哈！我唔鍾意寫字，所以先錄音再叫人翻譯，而內容都係淺白實用。



Kitty：你好有生意頭腦啊！



原：可能同我鍾意睇Youtube、睇書、聽講座有關，學嘅嘢夠濫。有啲睇落唔實用嘅嘢，例如二十四節氣，我都會學。因為我覺得，投資喺自己身上係好划算，只要你最後學精一個投資門路，就足以令你賺取暴利。況且我由細到大，都無諗過要打工，我鍾意研究啲錢點走嚟走去。依家就炒股兼做生意，包括做物業管理，替117家物業租上租賺錢，另搞團購生意等。



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Jack：全職交易員 Option Jack

【著作：那有一天不交易】



●學贏先學輸 錯誤中學習

Kitty：你由做盤房助理，到盤房經理，再成為全職交易員，那有一天不交易？

Jack：其實我唔係每一日都交易，書名只係想同操盤者有共鳴。我喺書中分享咗多個期權及期貨實際交易過程、交易者嘅心路歷程，點出當中錯誤思維，以及金融市場嘅殘酷及謊言。



希望大家睇完古仔，會行少好多冤枉路。更明白現實世界係無一招致富，亦無免費午餐，嗰啲不敗神話，只會出現喺英雄故事美夢入面。我建議投資者學會贏錢前，先學點樣連續虧損，而虧損也要恰如其分，咁就係交易之道。



Jack：例如有老練交易員，因沉醉過去風光，便守株待兔，期待同樣時機降臨，再用同樣方法賺一次，但佢唔知市場日新月異，交易技術一日千里，所以最終錯過好多時機，又浪費光陰。



彩兒：你做全職交易員呢條路易行嗎？每日可以瞓到自然醒噃。



Jack：一啲都唔易，為咗自負盈虧嘅理想生活，會增加交易壓力。期權之道在乎耐心等，但當生活支出唔等得，小孩學費唔等得，供樓唔等得，現實要同時間競賽，抱住不可輸嘅心態，通常都係絕望收場。我都試過幾乎輸清，更將自己嘅愛車賣咗。所以絕大多數走上全職交易之路嘅人，都會半途倒下。



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林：理財教練 林昶恆

【著作：四桶金投資快上手】



●投資盡早規劃 攻守有道

林：本書上年構思，特登喺今年1月初出版，因一年之計在於春，適時計劃啲花紅點用，嚟緊點投資儲蓄時就可以參考。呢本書分享人生財富之道，愈早規劃，愈能捕捉更多機會。

彩兒：唉！雖然頭半年港股向上，但受中美貿戰陰霾籠罩，都唔敢輕舉妄動，仲邊敢講創富。



林：唔使灰心。我從事金融機構管理、投資理財顧問逾25年，個人嘅財商理念主要係靠撞板同經驗累積返嚟。記得自己因想把握香港金融地產發展快速而入行，而初時都係散戶投資心態，以為呢個世界有低風險高回報嘅投資。其後經歷1997年亞洲金融風暴一役，思維成熟咗，唔再信股市長升不跌，並學識止賺食胡。此外，更學會調整投資心態，唔會奢望一鋪賺盡，因為真係會贏粒糖輸間廠。



Kitty：喺目前市況，你有咩投資組合建議？



林：股市係估嘅，不確定性大，所以要努力鑽研，例如我發現2017年及2018年股市都有先升後跌嘅規律，或者係入市信號。但唔理咩事，按四桶金配置資產就無錯，進可攻退可守。



四桶金，即係將資產分成四類，應急資金、人身風險儲備、平穩收益組合及長遠進取組合，缺一不可。頭兩桶金都係應對預計唔到嘅事，應急資金對於有穩定收入嘅人，通常係每月日常支出嘅3至6倍；人身風險儲備則包括唔同嘅保險計劃，保額或逾50萬元；平穩收益組合就包括債券、派息基金，以及派發收益嘅保險產品及年金等；長遠進取組合則包括直接投資股票、股票基金、以股票為主要成分嘅混合資產基金及自主物業以外嘅房地產投資等。



Kitty：至於退休人士，有咩投資建議？



林：其應急資金就要加至大概等同一年嘅日常支出金額。另外我同意年金有效應付長壽、利率走勢及股市波動等風險，並降低對未來「人有老、錢又無」嘅擔憂。



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