油價勢波動！伊朗7月7日起或違反協議　與美局勢恐惡化

美伊局勢未見緩和，油價有機會突然爆上！美國著名財經媒體彭博報道，伊朗半官方的Tasnim通訊社稱，該國將開始暫停更多的核承諾，並將從7月7日起超過核協議所規定的鈾庫存限制。這意味着踏過美國所設的紅線，一旦如此，將令波斯灣局勢升溫。7月7日也是伊朗給予該協議的歐洲簽署國最後期限。



另一邊廂，石油輸出國組織(OPEC)會在7月1至2日召開會議，討論延長減產，以穩定油價。若加上伊朗局勢惡化，將令油價暴漲，投資者必須關注事態發展。



目前紐約期油報每桶60.05美元，升2.7%；布蘭特期油報每桶66.5美元，跌0.08%。

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