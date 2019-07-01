貨幣戰威脅未除！「沽空美元」成為熱門交易

外國傳媒報道，在憧憬美國聯儲局減息下，「沽空美元」成為熱門交易，即使中美貿易戰暫時「停火」，也未能阻止對沖基金沽空美元的熱情。不過，由於全球經濟放緩持續，貨幣戰威脅依然未除。



大型基金公司安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments)表示，中美貿易戰「停火」抵銷不了聯儲局減息預期，美元將繼續遭拋售；另一大型資產管理機構安保資本(AMP Capital Investors)更指出，如果中美最終達成全面貿易協議，美元會更弱，因其避險吸引力下降。



事實上，美元已較今年5月高位累跌約2%，基金連續3個星期減持好倉，意味着市場強烈預期聯儲局7月會減息。



安保資本指出，由於減息預期不會短期內完結，美元會繼續徐徐下滑，不會直線急跌。



安本標準投資管理更透露，目前正沽空美元兌澳元及其他亞洲貨幣，除非有突發地緣政治因素，否則二十國集團(G20)峰會的成果給予了美元貶值空間，料澳元及紐元有機會做好。



不過，目前全球經濟形勢不樂觀，各國難以容忍自身貨幣兌美元太強。周一(7月1日)經濟數據顯示，中國、英國、歐元區、日本等，製造業都差強人意。其中，高盛預期，歐央行或在9月減息0.2厘及重啟量化寬鬆(QE)。



綜合形勢，加上美國總統特朗普不會容忍美元過強，貨幣戰風險依然存在。

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