特朗普讓步？分析指消費者有陰影　華為創傷難復原

外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普放寬對華為的制裁，但分析認為，華為之前受到的創傷難以復原。當中，Google是影響華為手機銷情的最關鍵因素，如果沒有Android系統、Google Maps的話，消費者是不會選擇華為。舉例來說，華為旗艦機P30 Pro在歐洲的售價為999歐元，但早前特朗普下禁令後，二手收機價直插至100歐元左右。



市場研究機構IDC分析員Bryan Ma指出，華為的「傷口」是短期內難以痊癒，零售商及消費者「信心已動搖，他們會質疑華為陰霾未散，美國禁令有可能再次成為問題」。研究公司Canalys分析員Ben Stanton亦表示，華為在重塑自家品牌上，有很多事情要做。



此外，對於市場質疑為何特朗普要放寬華為禁令，全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)全球技術政策總監Paul Triolo指出，這與華為「大得不能倒」有關，因華為價值約1,100億美元，其與供應鏈、全球標準，以及關鍵基礎設施關係密切，若「缺席」歐洲和其他發達市場，將讓這些地區的通訊技術出現巨大差距，競爭對手不一定能迅速擴大規模填補。基於成本問題，部分市場將永遠不能推出5G。

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