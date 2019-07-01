巴菲特再捐股！5個慈善機構受惠　總值36億美元

外國傳媒報道，「股神」巴菲特宣布，捐出總值36億美元(約280億港元)的巴郡股票，予微軟創辦人蓋茨夫婦成立的基金Bill & Melinda Gates Foundation，以及其他4個慈善機構。



上述其他4個慈善機構包括以首任妻子Susan的名字成立的基金Susan Thompson Buffett Foundation、薛伍德基金會(Sherwood Foundation)、巴菲特基金會(Howard G. Buffett Foundation)，以及諾瓦基金會(NoVo Foundation)。



巴菲特自2006年起承諾將身家捐贈予不同的慈善機構，連同今次，已經累計捐出約340億美元的股票。

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