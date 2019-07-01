貿戰緩和港股有排升？5大專家同你預測後市！

中美元首在二十國集團(G20)峰會上會面後，帶來了暫時「休戰」的好消息。周一(7月1日)外圍股市全線上揚，港股周二(2日)復市後恒指升勢會持續幾耐？邊類股票值得落注？《東網》找來5大專家預測港股後市！



●姚浩然：恒指上試三萬

時富資產管理董事總經理姚浩然指，中美重啟貿易談判及美國暫緩向更多中國貨加徵關稅，對市場氣氛正面，相信恒指有望先上試28,900至29,000點，之後再挑戰29,500至29,600點阻力位。若下半年美國減息及暫停縮減資產負債表，年底前恒指更有機會上試30,000點。



他又說，美國企業獲准再向華為供貨，對電訊及手機設備股有短暫刺激，但要留意或只是借消息炒一浸。相反，人民幣匯價反彈，投資者可留意航空股、內險股及內房股。



●林偉雄：博電訊股反彈

晉裕投資研究部董事總經理林偉雄稱，是次中美兩國領導人會面獲得階段性的成果，而且美國「放生」華為，較市場預期為佳，相信電訊設備股及5G概念股股價有望反彈5至10%。由於在會議前有部分投資者先行獲利，故不排除周二假期後要追貨，恒指挑戰29,000點關沒有懸念，料有機會上試29,200點。



他又說，若本周美國公布的就業數據不太強，7月底美國減息憧憬更大，看能否進一步推高大市，七月份恒生指數試衝30,000點關。



●張智威：毋須急於獲利

信誠證券聯席董事張智威表示，過去投資者憂慮中美貿易戰會升級至科技戰，故是次美國「放生」華為令市場喜出望外，並且令投資者暫時可放下「心頭大石」。不過，美國總統特朗普有「前科」，慎防會「出爾反爾」。



他預期，恒指短線有望挑戰29,500至29,600點裂口位，手機設備股如舜宇光學(02382)有機會反彈5%或以上。投資者暫時不用急於獲利沽貨，相信大市不會僅上升一日，在美國可能減息的憧憬下，看港股能否再上一層樓。



●葉尚志：買盤即將回流

第一上海證券首席策略師葉尚志認為，受惠中美重啟貿易談判，料可刺激港股挑戰29,000點以上水平，尤其是恒指經過五月急挫後，即使6月有所反彈，但7月料有部分買盤回流市場。其中，他估計手機設備股、半導體股及汽車股表現較強。



他又表示，除非大市上升得太急，否則暫時不用急於獲利沽貨，可以繼續保持持倉。



●梁彥穎：擬減磅及沽空

羽白資產管理財富管理總監梁彥穎稱，儘管恒生指數本月有機會借中美貿易戰沒有升級而上試30,000點，但直言自己「到時唔單止減磅，而且會掉頭沽空」，因此投資者應該藉好消息減磅，轉戰黃金，並捕捉美國減息的機會。



他又說，環球經濟依然有很多不明朗因素，如美國經濟擴張周期已屆尾聲、中國要整頓地方債、內地民企負債高企等，即將來臨的企業業績或會反映更多經濟隱憂。

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