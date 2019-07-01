樓價UPDATES︰升勢未停！御龍山三房呎價破頂

樓價升勢持續，火炭御龍山有三房剛以同類呎價新高水平售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●赤柱富豪海灣單號屋，實用面積2,781方呎，以五房兩套連工人套房設計，享海景，日前以約12萬元租出，實用呎租約43元。屋苑目前約有6個租盤提供，最低意向月租12萬元。



●薄扶林花園5座高層F室，實用面積456方呎，為兩房間隔，以約900萬元易手，實用呎價約19,737元，買家為換樓人士。上址為原業主於2016年3月以約665萬元購入，期內升值約35%。



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新界區



●火炭御龍山2座高層B室，實用面積996方呎，以三房包括套房及連儲物房設計，另連工人套房，享城門河景，作價2,160萬元，實用呎價21,687元屬同戶型新指標。原業主持貨不足5年，帳面獲利790萬元。



●粉嶺名都再錄內地學生即睇即租個案，該單位為7座低層G室三房戶，實用面積454方呎，享開揚景，以1.7萬元租出，實用呎租37.4元。該屋苑目前尚餘約25個租盤，租金叫價介乎約1.25萬至1.7萬元。



●天水圍居屋天富苑Q座中低層8室，實用面積506方呎，屬兩房間隔，獲買家於已補價自由市場以496萬元承接，實用呎價9,802元。



●屯門居屋兆安苑B座高層8室兩房戶，實用面積563方呎，成交價518萬元，買家為區內首置人士，實用呎價9,201元。據了解，原業主於2009年斥約121.8萬元購入單位，至今升值約3.25倍或396.2萬元。



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