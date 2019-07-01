新盤UPDATES︰瑧蓺開放式戶創新高　匯璽售逾4700萬

新盤市道暢旺，長假期內連錄多宗成交，個別更售出項目最後的單位，市場亦錄數千萬元的大額成交。



●新盤部署：瑧蓺開放式戶售912.1萬元 創新高！

港島新盤迷你單位再錄高價承接。新世界發展(00017)旗下西營盤瑧蓺沽出最後1伙，單位為頂層33樓K室，實用面積227方呎，呎價40,181元，成交價912.1萬元，創項目開放式戶成交價新高紀錄。項目250伙全數沽清，套現逾22億元。



●瑧頤連沽3伙 累售161伙

新世界發展旗下元朗瑧頤銷情持續，單日再售出三伙，其中5樓B5室，成交價530.1萬元，呎價16,775元。其餘兩伙成交價介乎423.1萬至512.4萬元，呎價16,215至18,396元。項目開售至今共售出161伙。



●匯璽售逾4700萬 御半山II期長假期沽18伙

新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽售出海鑽匯16樓A室，實用面積1,630方呎，成交價4,738.82萬元，呎價29,073元。同系屯門御半山II期長假期內共沽18伙，至今累售156伙，佔可供發售單位逾83%，最高成交呎價達19,976元，套現逾9.8億元。



●賢文禮士連天台戶4318萬沽

華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，以招標形式售出第二座10樓A室連天台戶，實用面積1,156方呎，天台面積1,154方呎，成交價4,318萬元，呎價37,353元。

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