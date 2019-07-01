【深度解構】上市保薦人缺失投訴激增　會計界揭四大原因

香港證監會接獲涉及保薦人缺失的投訴有增加趨勢！今年首5個月該會接獲的投訴宗數已達15宗，超過去年全年錄得的14宗，市場預期今年全年接獲有關保薦人的投訴個案，或會打破近5年紀錄。



證監會於2014年1月至2019年5月，接獲涉及懷疑保薦人缺失的投訴或舉報多達113宗。其中，今年首5個月平均每月有3宗，有關數字明顯較過去數年平均每月接獲的個案為多。



●中介人投訴年飆逾倍

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，按照今年首5個月已有15宗投訴的趨勢來看，估計全年數目可能達30宗。



與此同時，證監會最新年報顯示，截至今年3月底止年度，針對中介人及市場活動的投訴，較對上一年度激增1.24倍至6,034宗，當中與上市有關的事宜及權益披露的投訴更急增3.47倍至3,485宗；涉及持牌機構及人士的操守亦增加26%至453宗。



●會計界：涉及四大原因

立信德豪會計師事務所董事林鴻恩認為，有四大原因導致對保薦人的投訴增加。第一是過去數年有大量小型公司上市，鼓勵很多保薦人自立門戶，令到新成立的小型保薦人行數目大增。由於規模及資源少，工作程序或不及大行般緊密，以致有關的投訴增多。



第二是近年新上市公司數目多，已經連續兩年每年約有二百家公司上市，加上已提交上市申請正排隊上市的亦有百多、二百家公司，即一年有數百宗個案，保薦人工作繁忙，工序上「睇漏眼」不出奇。



第三是現時無論社會或監管機構對保薦人的要求均較以往大幅提高，保薦人的責任及工序等愈來愈多，所謂「不進則退」，形成更多個案在「水準以下」。



第四是過往證監會於公司上市後出現問題才「查番轉頭」，惟現時採用「前置式」監管，只要提交上市申請，即使之後不再上市甚至撤回上市申請，若有違規行為，證監會依然會追究。



●專家籲正視行業質素

投資者學會主席譚紹興表示，投訴增多反映專業人士對保薦人不滿加深，「投訴人一般不會是散戶，因為散戶只關心股價，相信主動投訴的是專業人士。」他解釋，近年新股市場根本很難集資，故需要依賴機構或專業投資者認購，新股的國際配售比例愈來愈大，「佢哋會做足功課，投訴保薦人可能是因為招股文件資訊不準確或盡職審查做得不足夠。反映保薦人質素問題嚴重咗，證監會要正視！」



事實上，近年新股質素備受關注，打擊保薦人失當行為已是證監會的執法重點。資料顯示，2014年1月至今年5月，證監會就保薦人及主要人員缺失的紀律處分行動，已合共罰款達9.2億元，共涉及十家保薦人公司，當中涉及八家上市公司或申請人。

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