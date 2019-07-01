歐央行勢再放水！新任首席經濟學家呼籲主動出擊

外國傳媒報道，於6月加入歐洲央行執行委員會的新任首席經濟學家Philip Lane表示，過去的貨幣刺激措施有效，如有需要，可以採取更多刺激行動。



他的講話呼應了央行行長德拉吉近期的「超鴿」表態，即在目前經濟放緩的情況下，仍有空間將利率從紀錄低位下調，或恢復債券購買(即量化寬鬆(QE))，以提振通脹。更重要的是，歐元區周一(7月1日)公布的工廠活動指標顯示，製造業仍處於低迷狀態。



他說：「政策工具的有效性意味着如果有必要實現目標，我們可以進一步增加貨幣寬鬆。對於通脹可能延遲向目標邁進，央行可通過主動應對，來顯示貨幣政策的連貫性是至關重要。」

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