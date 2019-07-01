全球經貿戰：特朗普放生華為？別高興得太早

美國著名財經媒體彭博報道，雖然美國總統特朗普上周六(6月29日)聲稱放寬華為限制，但投資者別高興得太早。



事實上，美國國會兩黨議員仍繼續要求對華為保持強硬立場；白宮首席經濟顧問庫德洛周日(6月30日)亦稱，特朗普並沒有「大赦」華為。



特朗普政府尚未說明是否會將華為從「黑名單」中刪除，也沒有給出考慮採取這舉措的具體時限。特朗普只是表示，美國公司可以向華為出售「沒有重大國家安全問題」的設備，沒有說明對國家安全威脅的定義，也沒有具體說明哪些公司可以申請出貨許可。



報道引述不願具名的華為亞洲供應商員工表示，特朗普和庫德洛的聲明可能只是談判的部分內容，華為供應商需要等待更多細節。美國公司面臨被外國競爭對手取代的風險，當然非常希望與重要的中國客戶恢復業務往來。

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