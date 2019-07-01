夜市UPDATES︰道指漲近300點　標指續創新高

中美貿易戰緩和，美股3大指數在2019年下半年首個交易日大幅高開，道指曾升290點，高見26,890點，距離去年底歷史高位26,951點，僅相差約60點；標指升逾1.2%，報2,977點，再創歷史新高；納指升1.7%，報8,146點。



港股外圍同樣做好，俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報28,923點，較上周五(6月28日)恒指收市28,543點，高380點。



在上周的二十國集團(G20)峰會上，中美雙方暫時停止新增關稅。另外，美國總統特朗普表示，美國企業亦可繼續向華為供貨。



消息刺激半導體及晶片股上揚，美光科技(Micron Technology)漲6.6%；AMD漲5.2%；手機晶片生產商高通漲3.8%；博通(Broadcom)亦升逾5.3%。



此外，因為免受新關稅的威脅，蘋果公司(Apple Inc.)股價亦漲3.3%；老牌科技企業IBM亦漲逾2%。



值得留意的是，根據往績，7月首周美國股市表現將預示整個下半年的走勢！數據顯示，7月首個交易日是全年「最牛」的交易日，自2000年起，標指上升機會高達84.2%，平均升幅約0.35%。道指及納指上升機會亦分別達79%及74%。除了7月首日，另一個有趣的數據是：7月首周表現能預示全年餘下時間，準確度60%。投資者不妨留意一下。





【21:35】中美元首於上周末二十國集團(G20)峰會上同意暫停貿易戰，全球股市周一舞起。美股早段接力上揚，道指漲276點，至26,876點；標指漲32點，至2,974點，創新高；納指漲144點，至8,150點。



華府指美企可繼續向華為出售設備，一眾晶片股炒起，高通股價早段漲6.15%至80.75美元；博通股價早段漲5.58%至303.91美元；美光科技股價早段漲6.5%至41.1美元。



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