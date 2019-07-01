【專家教路】人民幣匯價波動！做定存要小心「賺息蝕價」？

中美緊張局勢緩和，刺激人民幣周一(7月1日)大漲，離岸人民幣於亞洲時段升278點子，至6.8454兌每美元。不過，縱觀上半年，人民幣匯價較波動，呈先升後回順走勢，期內離岸人民幣兌美元升幅僅0.03%。於年初敍做人民幣半年期定存的市民，到期後實際回報雖然較敍做港元定存輕微高出0.01%，惟期內已飽食「匯價驚風散」。專家展望下半年的人民幣匯價仍會波動，存戶考慮敍做人民幣定存前，須先考慮匯價風險，以免賺息蝕價。



上半年計，以中國銀行(香港)(02388)存款產品為例，年初以新資金於該行敍做人民幣定期存款，半年期年利率為3厘。存戶以10萬港元，按當時匯價折合可兌得87,725元人民幣。若敍做半年期定存，到期後可得帳面利息1,315元人民幣，計及匯價變動實際回報為1,265港元或1.26%，較年初敍做半年期港元定存的實際回報率1.25%只稍高。



●年底最熊睇跌至7.02

近月中美貿易衝突拖累人民幣匯價反覆回軟，由年內最多曾升值2.88%，到上半年埋單計僅錄得些微升幅。敍做任何外幣定期存款均有匯率風險，兌回港元後，利息收入未必能抵銷匯價貶值，一不留神容易賺息蝕價。



綜合彭博社分析資料，預計人民幣至年底「最牛」及「最熊」分別可見6.7及7.02。以半年期人民幣定存利率2.4厘及10萬港元計算，考慮匯價因素後，最好的情況為「息匯」兼收，惟至年底存戶賺幅仍只有3.59%；反之，一旦人民幣失守七算，最差的情況則倒蝕1.12%。



周一(7月1日)人民幣中間價高開31點子，至6.8716，現貨市場上，投資者對中美貿戰的樂觀情緒持續發酵，帶動人民幣在岸價收升239點子，至6.8444。



●敍做港元定存更划算

展望未來利率環境及人民幣走勢，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，半年結因素過去後，銀行資金壓力可望紓緩，港元拆息以至定存利率將會徐徐下降，而近月人民幣定存利率升幅較低，預計未來的跌幅亦不會太多。他認為，下半年人民幣表現主要視乎中美貿易戰進展，匯價走勢存在不確定性，意味匯價波動風險高企。



六福財富管理(香港)總經理施維則預計，下半年人民幣將持續向七算關口貶值，加上目前人民幣定存息率不高，若將港元兌成人民幣來敍做人民幣定期存款，利息回報或不足抵銷匯價跌幅。他建議，直接以港元敍做定存，若資金充裕則可作分散投資，待人民幣貶值後，分段將港元轉為人民幣，並投資於內地樓市或股市。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

