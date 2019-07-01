財經評論：中韓數據續示弱　全球下半年仍憂

轉眼間，2019年已過了一半。總結上半年，金融市場可謂金股債齊鳴，無論是避險或風險資產，也錄得不俗升幅，為歷年罕見。不過，縱使各類資產表現可人，全球經濟卻了無起色，如此極端亦為歷年罕見。可惜的是，踏入下半年後所公布的最新經濟數據仍令人擔憂。



內地周日(6月30日)公布，主要反映國企的6月官方製造業採購經理指數(PMI)報49.4，為連續兩個月低於50盛衰分界線；到了周一(7月1日)，主要反映民企的6月財新製造業PMI亦跌穿50，報49.4，為3個月後再次轉衰。上述兩項數據同時處於收縮並不常見，預示內地第2季經濟增長難望保持首季的6.4%。再者，中國作為製造業大國，數據不振意味全球其他地區也乏善足陳，加上6月全球都觀望上周的二十國集團(G20)峰會，勢拖慢當月經濟活動，有礙次季經濟表現。



與此同時，南韓周一公布，6月出口按年大跌13.5%，為2016年1月以來最大跌幅，並連挫8個月。其中，對中國的出口按年銳減24.1%，創2009年5月金融海嘯時期以來最大跌幅。面對出口弱不禁風，南韓官方未認為已見底，悲觀地預期下半年頹勢難扭。該國出口向來被視為全球進口指標及經濟晴雨表，主因是由汽車到電子產品，都是銷往世界的主要消費品，尤其半導體科技更能反映智能產品需求，後者則主宰着全球經濟增長動能，如今可謂疲憊不堪。



隨着經濟轉弱，近期市傳有大型企業醞釀裁員潮。其中，有歐資大行或最快本周披露全球裁減最多兩萬人；亦有美資車廠計劃於明年底前大削1.2萬個職位。須知道銀行是「百業之母」，而汽車銷售向來被視為各地經濟晴雨表，如今這兩個行業都有「龍頭」傳出大削開支，不但為經濟響警，更恐是全球骨牌式裁員潮的開端。



眼見困境驟至，市場已憧憬歐美央行最快7月或9月帶頭放水，但有「央行之母」稱號的國際清算銀行警告，單靠「貨幣政策」推動環球經濟的時代將告終，即僅僅減息及印銀紙再不能撐起經濟，主因是如今彈藥與2008年後差天共地！接下來若要救市，就需要在貨幣政策、結構改革、財政政策，以及宏觀審慎措施「四方面」取得平衡。其實，說穿了就是連央行也覺得「無藥可救」！試問既要放水，又要結構改革及審慎，怎能兩全其美？



踏入下半年，投資者絕對不能忽視經濟惡化，金融市場早晚要接受現實，當那日來臨時，想走避恐也來不及，保守仍較進攻可取。

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