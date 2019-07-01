南岸七延注資洽談期限

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第七度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後六度延期至6月28日，至周一(7月1日)更宣布再度延期至7月5日或各訂約方協定的較後日期。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



由開始洽談注資至今，前後已經約半年時間。公司周一的通告重申，再度延期是要給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



事實上，南岸已經連續五年半錄得虧損，當中截至去年9月底止半年的股東應佔虧損，更按年激增逾18.2倍至4.42億元。於去年9月底，公司總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於一年內償還，流動負債超出流動資產約38.65億元。



該公司上周宣布向一名獨立第三方人士出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元去償還銀行貸款，每輛平均售價僅100萬元，較公司2014年平均每部入貨價低逾八成。

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