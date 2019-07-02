東方日報B1：貿戰緩和　全球「股」舞

中美貿易緊張關係緩和，刺激環球股市「起舞」！美股道指周一早段漲290點，高見26,890點；港股美國預託證券(ADR)周一早段亦顯著上揚，按比例相當於恒生指數曾漲414點，直撲29,000點。但綜合業界分析認為，中美兩國之間的矛盾不可能因為一次會面就能化解，全球經濟增長前景仍存疑，投資者不應鬆懈。



中美重啟貿易談判及美國暫緩向更多中國進口商品加徵關稅，亞股周一(1日)普遍做好，MSCI亞太指數漲0.8%至近兩個月新高。



其中，日本股市東證指數上漲2.17%，創3月以來最大單日漲幅，收市報1,584點；日經平均指數則漲454點或2.13%，收市報21,729點。



歐股亦顯著攀升，英國、法國及德國股市尾段分別漲1.13%、0.92%及1.33%。當中，德國股市漲勢若持續至收市，將較去年12月27日收市低位累漲逾20%，技術上進入牛市。



承接亞歐股市漲勢，美股周一早段做好。除道指之外，標指漲36點至2,977點創新高；納指漲144點至8,150點。



同時，美國容許當地企業繼續向華為供貨，刺激一眾晶片股炒上。高通股價早段曾經上漲6.17%至80.76美元；博通股價亦漲6.21%至305.75美元；美光科技股價則勁升8.08%至41.71美元。由於中國同意大量買入美國的農產品，全球最大拖拉機生產商Deere & Co股價早段一度上升1.91%至168.87美元，但之後倒跌。



儘管港股周一假期休市，惟港股ADR周一早段普遍跟隨外圍顯著上揚，騰訊(00700)高見369.89元，較上周五香港收市價高17.29元；友邦保險(01299)報86.38元，高2.13元；香港交易所(00388)報284.04元，高8.24元。



儘管中美貿易衝突這個困擾市場的因素暫時紓緩，但兩國能否達成長期貿易協議依然未明朗。花旗指出，投資者不能就此對貿易議題放低戒備，因為現時只是暫時停戰以等待進一步發展，現有關稅及潛在貿易戰再度升級帶來的不明朗，會繼續打擊實體經濟。



摩根士丹利亦表示，貿易戰暫停不足以掃除不明朗因素，即使放鬆貨幣政策亦無法抵銷對經濟的影響，將全球今年及明年經濟增長預測分別下調0.2個百分點至3%及3.2%。該行續警告，若關稅戰再升級，可能導致全球經濟衰退。



巴克萊則警告，儘管中美暫停關稅戰，同時華府對華為的禁令有所放寬，但兩國之間的科技戰將持續，美國可能對中國企業或金融機構實施金融管制，還可能加強監管或審查在美國上市的中資公司。該行續指，暫時停戰降低緊張局勢升級的可能，但沒有提高達成協議的可能。



中環資產投資行政總裁譚新強亦表示，市場不應過度解讀，其中一個原因是中美兩國之間在科技、金融及意識形態等的矛盾，不可能因為一次會面就能化解，不能排除會出現鬥爭再度加劇的情況。



他又說，當美股大跌，美國總統特朗普就會「放生」中國的說法不正確，首先是美國經濟陷入衰退的機會幾乎零，而且美國投資者的力量不能忽視。近期美股顯著上揚，儘管與資金從新興市場回流美國有關，但與美國投資者對當地經濟及國力有信心，以致估值向上修復不無關係，因此不見得美國選民一定會因為美股有任何顯著的調整，就會要求華府的對外政策改弦易轍。



不僅如此，貿易戰新發展會否改變聯儲局貨幣政策仍是未知數，企業將於未來數周開始公布第二季業績，或進一步揭示貿易戰的影響。據FactSet資料，標指成分企業第二及第三季盈利料錄得輕微下跌，延續首季盈利下跌的趨勢。

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