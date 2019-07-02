花旗香港擬明年推「一站式」電子支付方案

銀行數碼化服務推陳出新，帶動市場逐步邁向「無現金化」。花旗集團財資及貿易金融部香港區主管楊長浩接受東網訪問時指，公司明年初將在香港推出電子支付方案，讓機構商戶可以「一站式」透過各種支付方式收款，方案內擬納入全球多個主要電子支付商，有望增加市民於不同消費平台的付款渠道。



楊長浩指出，於各個國家或地區推出的電子支付方案，所涵蓋的支付商或不盡相同，香港方面則有機會邀請內地支付企業巨頭「支付寶(香港)」及「微信支付(香港)」，以及其他主流支付商合作，而且除電子錢包外，方案所提供的收款方式亦將包括信用卡，及其他新型銀行轉帳方式。



花旗亦預告，未來亦會在港推出另一解決方案，透過人工智能和機器學習系統，協助企業處理數量龐大的支付數據，以更有效地配對應收及應付款項，提高企業的現金管理效率。



事實上，花旗於年內推出多項創新產品，近日宣布將其虛擬卡帳戶方案應用於電子現金券上，其商務Mastercard客戶可以利用二維碼制訂現金券，並預設可兌換數目及有效期，相關電子現金券只於每次換領時才會扣帳，可助企業更有效控制營銷支出。而早於4月份，該行亦在港推出網上數碼化開戶服務，使亞洲區機構客戶的開戶時間由最多3個月，大大縮減至2日，至今已有300個客戶透過該服務成功開戶。



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