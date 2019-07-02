【名家筆陣】梁志麟：買「人造肉」股未係時候

多間央行早前先後放鴿甚至減息，加上中美貿易談判重新展開，令環球股市扭轉5月時的頹勢。不過傳統避險資產國債及日圓上周卻表現硬淨，金價更一度突破1,400美元，似乎投資者對市場前景仍有一定保留。



事實上，無論美國長短息差或各大央行的放鴿舉動，均反映未來經濟前景不容樂觀。利率期貨市場顯示聯儲局年底前有機會減息三次，減息預期帶動環球股市上升，但在標指創歷史新高下，當局實在無必要大幅減息，不排除投資者對減息「炒過龍」。



在兩大因素左右下，筆者對股市的前景偏向審慎，建議各位要做足防風措施，並趁早制訂一旦市況急轉直下的減持機制。



雖然市況不明朗，但市場每年總有一些話題炒作。前年市場憧憬虛擬貨幣可取代傳統貨幣，甚至區塊鏈技術可取代中介人角色，帶動比特幣、以太幣等一度以倍數上升；去年市場炒作美國及加拿大將娛樂用大麻合法化，憧憬大麻需求大增令相關股份節節上升；到今年，焦點放在人造肉。



人造肉是利用生物工程技術，在實驗室由動物幹細胞或植物蛋白質（例如大豆）培育出來。人造肉概念在二戰前已出現，到2000年初荷蘭有大學成功研製人造肉。隨着各企業的多年研究令生產成本降低，近年人造肉已經在超級市場有售。



人造肉被標榜為解決全球糧食不足的一大方案，可降低畜牧業的炭排放及大幅減少土地的佔用，但為何市場到今年才炒作人造肉概念股？原因是多間大型快餐店考慮甚至已經推出人造肉漢堡包，加上各國出現不同動物疫症，例如非洲豬瘟、禽流感等，令投資者開始重視人造肉的發展前景。到今年5月，首隻人造肉概念股Beyond Meat終於在美國上市，上述憧憬令股價較招股價累升超過六倍。



人造肉的技術無疑日漸成熟，味道跟真肉沒有明顯分別。事實上，各地媒體已作出不同的測試，顯示一般人難以分辨人造肉及真肉所做的漢堡包，讀者不妨到Youtube看看。不過，人造肉仍有一定限制，例如只局限於絞肉類的漢堡扒、肉腸、肉醬等，因此讀者若想一試人造肉的煎西冷牛扒或清湯牛腩河粉，似乎要等一段長時間。



人造肉雖然在美國成為一大熱話，但實際上大眾仍需要一段時間接受。科學期刊《PLOS ONE》於2017年刊登了一份關於人造肉類接受程度的調查，有三分之二的受訪者認為可以一試，但只有三分之一受訪者願意長期食用，人造肉要取代傳統肉類似乎也要一段時間。

回到金融市場，究竟現階段人造肉概念股是否值得吸納？



先不論人造肉公司能否克服上述大環境挑戰，但現時市場可供投資的上市公司，只有Beyond Meat，而事實上市場上有不少競爭對手，例如Memphis Meat、JUST、Impossible Meat等，最終Beyond Meat能否成為行業贏家還是被其他對手淘汰仍難以論定。



此外，為了吸引更多買家嘗試及接受，不排除將來人造肉的售價可能跟成本相若，甚至要蝕賣，投資者不宜寄望上述企業可以在短時間內轉虧為盈。因此，筆者建議投資者還是按兵不動，若追求短時間內高回報高風險，倒不如買賣衍生工具更為划算。



交通銀行香港分行策略師 梁志麟(作者未有持有上述股票)

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