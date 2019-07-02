大健：港金融業如何維持競爭優勢？

最近幾星期以來，相信不少人的心力和注意力都未有集中在金融和經濟新聞之上，即使是金融業行家們碰頭，都難免表示在最新社會氣氛之下，雖然業界運作大致如常，但也感到生意淡靜了一些。或者我們近日都忽略了一些內地金融官員的言論或新措施，這些事情和言論背後意味香港金融業要再思考未來發展方向。



相信大家都有留意到筆者想提及的事情，只是注意力不在於此。最近所謂的「滬倫通」開啟，內地上市公司可藉GDR(全球預託證券)形式到倫敦掛牌買賣，而倫敦的上市公司亦可藉CDR(中國預託證券)形式在內地掛牌。



與此同時，所謂「中日ETF互通」的計劃也經已展開，現在於上海證券交易所和東京交易所，各有四隻以投資對方股市主要指數成分股的ETF上市。



此外，早前國家外匯管理局局長、人行副行長潘功勝在公開場合提到，將繼續加快金融市場互聯互通和雙向開放，以及擴大QFII和RQFII的投資範圍甚至取消QFII額度管理。



當然，仍然會有很多人說中國金融市場離「真正」開放尚差很遠，香港的資金進出自由依然存在優勢。但從種種情況看來，中國要開放金融市場已不是方法的問題，只是意願的問題了。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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