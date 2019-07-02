美股收市：道指升117點　標指創新高

中美貿戰憂慮緩和，刺激美股三大指數在2019年下半年首個交易日全線上漲，其中，標指再創收市新高。道指收報26,717點，升117點或0.44%；標指收報2,964點，升22點或0.77%；納指收報8,091點，升84點或1.06%。



在上周的二十國集團(G20)峰會上，中美雙方暫時停止新增關稅。另外，美國總統特朗普表示，美國企業亦可繼續向華為供貨。



消息刺激半導體股領市向上，Skyworks Solutions全日漲6%；美光科技升近4%；高通及博通收市分別升1.91%和4.34%。



大型科技股靠穩，蘋果公司收報201.55美元，升1.83%；亞馬遜、Netflix分別升1.83%和1.98%。



數據方面，美國6月份ISM製造業指數由前一個月的52.1點降至51.7點，為2016年10月以來新低，並連跌3月，但高於市場預期的51點。指數高於50點，顯示製造業擴張。



KKM Financial董事總經理Dan Deming表示，市場對於G20會議中具有合作性的基調感到滿意，與會議之前投資者的看淡情緒有所逆轉，刺激市場反彈。



摩根士丹利全球經濟主管Chetan Ahya指，G20峰會結束為市場不確定畫上休止符，相信貿易問題不會立即升級，但對於能否達成全面協議尚不清晰，故整體仍未能消除全球貿易緊張局勢。

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