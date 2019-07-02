中航科工就成立基金簽訂合夥協議　總規模500億人民幣

中航科工(02357)公布，擬與中國航空工業、中航資本、中航融富、廣德投資基金和鎮江投資簽訂關於成立基金的合夥協議，首期認繳出資總額為40億元人民幣(下同)，上述公司擬分别以現金6億、4億、6億、5,000萬、20億及3.5億元出資，分別佔基金總出資額的15、10、15、1.25、50及8.75%。



該基金暫名為「北京中航一期航空工業產業投資基金」，總規模500億元，首期規模不超過100億元。基金主要投資於中國航空工業內改革重組類、混合所有制改革類、科研院所轉制類、上市公司再融資類項目，以及投資決策委員會同意的其他項目。同時，不排除外部投資項目。



目前，中國航空工業為公司的控股股東，中航資本為中國航空工業的附屬。中航融富為公司的附屬，且由中國航空工業直接及間接持有超過10%的股權。因此，中國航空工業、中航資本及中航融富均為公司的關連人士。



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