【地產專題】4新盤辣招鬆綁　呢個屋苑3年升值64%！

近期樓市交投轉靜，但入伙不久的新盤樓價依然硬淨。近三個多月有4個住宅項目屆滿辣招期鬆綁，至今共錄逾40宗成交，全部可獲利離場。將軍澳SAVANNAH更屬「升價王」，期內至少有兩宗個案升值超過六成，較區內其他二手樓最高賺幅，還多出約9個百分點。



綜合市場資料，該批屋苑中，全部錄得賺幅逾50%個案。而截至6月底，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原領先指數，報187.83點，過去三年累升逾45%，可見鬆綁新盤表現更為優勝。



儘管將軍澳近年有多個新盤入伙，市場供應增多，但仍無礙樓價升勢。區內SAVANNAH於五月時辣招期滿，至今已錄至少4宗二手成交，樓價漲幅介乎58.8至64.1%，賺幅最高為2A座中層D室，作價626萬元，原業主持貨三年帳面獲利244.6萬元。美聯林志堅指出，該屋苑現時約有35個放盤，叫價最平650萬元，單位是2A座實用面積310方呎中層戶，呎價近2.1萬元。



●海天晉七球易手 貴58%

同區海天晉近期亦滿三年辣招期，二手交投更活躍，近兩個月錄約6宗買賣，樓價升幅約38.2至58.3%。表現最突出為7A座低層戶，實用面積380方呎，以698萬元易手，呎價18,368元，較2016年購入價帳面賺257萬元。



根據利嘉閣資料，上半年該區成交最活躍屋苑中，同樣有業主持貨滿三年套現。如首都錄得兩宗同類個案，樓價升幅分別約35%與55%。至於維景灣畔則有單位以752萬元易手，升值約25%。相比之下，區內新進鬆綁盤表現更理想。



●朗屏8號入場費480萬起

而元朗同樣有兩個新盤「解封」，朗屏8號已錄至少15宗買賣，有5宗漲幅達50%以上，包括1座低層B室，實用面積246方呎，成交價459萬元，呎價18,659元，升值約172萬元或近60%。中原王勤學表示，該屋苑有天橋接駁港鐵站，故受買家追捧，尤其是細單位，在需求推動下，樓價升幅不俗。現時有約40個買賣放盤，入場單位為1座低層B室，實用面積246方呎，叫價480萬元，呎價19,512元。



另一個區內項目映御，則錄至少18宗二手成交，當中10宗賺幅達40%或以上，包括2座中層B室，售價575.8萬元，三年獲利高達50.1%。資料顯示，區內YOHO Town及MIDTOWN年內共錄4宗同類個案，撇除1宗為轉名外，其餘升幅僅約37至40%。



相反，由於迷你戶需求較大，發展商往往以理想價推盤，以致二手轉售賺幅相對稍遜。提供不少該類單位的紅磡環海．東岸，於2015年9月首度開售，今年初首現二手個案，該盤五月至今錄至少20宗買賣，雖然全部可獲利離場，但賺幅則由不足10%至約36%。中原葉文浩稱，上址入場門檻低，所以一直不乏買家查詢，現時仍有160個放盤，叫價約435萬元起。



●樓齡新取勝 買家追捧

對於鬆綁新盤樓價升幅較同區其他二手物業理想，市場認為，近年市況熾熱，即使高齡屋苑做價亦被推上高峰。相比之下，入伙盤樓齡新，毋須花費大筆裝修費已可入住，同時短時間內亦可免除樓宇維修問題，故買家普遍願意追捧入市。



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