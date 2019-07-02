【市前重點睇】標指創收市新高　金價回軟

●中美重啟貿易談判，暫停加徵新的中國關稅。美匯指數高見96.86，港匯跌至7.813，離岸人民幣(CNH)弱見6.8589，圓匯企108.33，歐元低見1.128，英鎊跌至1.2646。金價回落至1,387美元。布油低見64.22美元，紐油則企58.86美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌逾百點。



●道指收報26,717點，升117點或0.44%；標指收報2,964點，升22點或0.77%，創收市新高；納指收報8,091點，升84點或1.06%。 https://bit.ly/2KOnh7S



●港股ADR指數收報28,749點，升207點。



●美國10年期國債孳息率升1.89點子，報2.024厘。



●美國6月份ISM製造業指數由5月的52.1點降至51.7點，為2016年10月以來新低，並連跌3月，但高於市場預期的51點。指數高於50點，顯示製造業擴張。



●美國5月份建築開支跌0.8%，市場原預期維持不變，4月數字則由持平修訂為升0.4%。



●「股神」巴菲特宣布，捐出總值36億美元(約280億港元)的巴郡股票，予微軟創辦人蓋茨夫婦成立的基金Bill & Melinda Gates Foundation，以及其他4個慈善機構。



●美國貿易代表提議對40億美元的歐盟商品加徵關稅。



●紐約期油收報每桶59.09美元，升0.62美元或1.06%。布蘭特期油收報每桶65.06美元，升0.32美元或0.49%。



-石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國傳將延長減產協議9個月。



●紐約期金收報每安士1,389.3美元，跌24.4美元或1.7%，創去年6月以來最大單日跌幅，並創6月19日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,497點，升71點或0.97%；法國CAC指數收報5,567點，升28點或0.52%；德國DAX指數收報12,521點，升122點或0.99%。 https://bit.ly/2FLCRNr



●意大利下調2019年赤字率目標至2%，以符合歐盟規則，避免因未能控制債務而受到懲罰。



●6月份澳門博彩收入按月大跌逾8%。



●南岸七延注資洽談期限。 https://bit.ly/2FNnbJD



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