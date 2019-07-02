【股民熱話】「七翻身」靚冧巴大放送…

眨眼一年過半，雖然5月港股一度急挫，但6月現反彈浪，半年計恒指都有兩千多點進帳，叫做衰極有個譜。G20峰會曲終人散，中美元首會面結果在市場預期之內。市場開始適應中美矛盾長期化的事實，預期短線市場又會將焦點由外部轉移至內部因素。港股踏入「七翻身」之月，周二(2日)就同大家講講呢5個靚冧巴，睇可唔可以喺7月爭取跑贏大市的表現！



展望7月份的市場焦點，內地科創板或有首批股份掛牌，加上北水將可買賣香港同股不同權股份，相信兩地股市會有一番熱鬧。



先從指數表現看，恒指5月份高低波幅3,232點，而以反彈波幅的0.5，正是28,466點，剛好正是現時的水平，顯見上周指數彈到呢個水平就企定定，唔係冇原因。如今G20峰會落幕，預計7月份還是有機會一試29,000點水平，波幅區參考喺27,600至29,500點。



個股方面，5個可以留意的冧巴分別是中國鐵塔(00788)、中國生物製藥(01177)、小米集團(01810)、華潤啤酒(00291)及領展房產信託(00823)。



無論中美貿易發展如何，都無阻中國推動5G產業發展。繼發放5G商業牌照之後，相關的建設將陸續啟動，5G設備股唔憂冇消息炒。鐵塔勝在掛牌以來深受大戶同散戶歡迎，交投旺，而目前股價反彈上2元水平，高位蟹貨相信已大致消化，整裝待發。可小注一試，博再衝高位2.33元，穿1.9元止蝕。



至於中國生物製藥，次季以來股價大致維持喺7至8.5元水平上落，6月股價已成功多條包括250日線，短線回吐守7.8元樓上，可以留意吸納機會，大成交突破8.5元再加注。



小米唔使講上市以來表現係令人失望，惟至今為止，9元水平叫做初步經得起考驗。嚟緊一個概念係同股不同權股將可迎來北水入閘，小米品牌喺內地無人不知，屆時有一番炒作，並不足奇。見到隻美團點評6月份已炒到出煙，小米能否繼續呈圓底回升，重上12元樓上？有興趣博一博的話，可以考慮小注從輪證入手，刀仔鋸大樹，回吐穿9.5元嚴守止蝕。



此外，暑假又係啤酒消費旺季，可以留意華潤啤酒，股價已重上5月初的高位，有勢挑戰去年以來的主要阻力位40元關，回吐守34.5元可一試。散戶愛股領展喺90元水平行咗一季，照計第三季要來個突破。由於公司話會回購股份，相信股價下行壓力可控。7月4日公司派息後，會否再有資金加注，值得留意。走勢上，守得穩50日線之上，升浪有望持續，可留意操作空間。



東方產經專欄作者帥哥

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