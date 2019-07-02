退休無憂︰女強人高峰言退　每月被動收入8萬

高小姐(Shelley)財務自由前身居要職，為貿易公司總經理，但當事業闖高峰之際，卻放棄高薪厚職，毅然退下火線，開展退休無憂的生活。外人可能覺得她嫌錢「腥」，她卻認為錢是賺不完的，況且如今每月有8萬元被動收入，足夠讓她享受悠閒人生。



今年60歲的Shelley出生於北京，成長於軍人家庭，父親是高級軍官，生活安逸。



●曾移民南美洲 尋找機遇

在許多人眼中，會覺得她是含金鑰匙出身，只要依靠父蔭便可以輕鬆生活，是贏在起跑線的活生例子。然而，她卻指出，家人從來沒有為她提供過任何金錢上的援助，一直以來都是自力更生，白手起家。



上世紀八十年代，大學學位相當「值錢」，她大學畢業之後，便順利加入內地的貿易公司工作，從事鋼鐵貿易。



但是，她希望過一個不一樣的人生，故數年之後選擇移民到南美洲，以尋求更好的機遇。而當時的玻利維亞較落後，她亦度過了不少睡在地板的日子，箇中辛酸不為人所道。



及後在機緣巧合及拍檔的建議下，她把心一橫來港發展事業。憑着在鋼鐵貿易豐富的經驗，不少公司向其招手。



她分享道：「在『一帶一路』計劃尚未開始之時，已看好中東以至俄羅斯等市場，主動開闢當地的鋼鐵生意，希望快人一步！」在九十年代，即來港工作數年後，憑着數單大的貿易，賺到人生第一桶金。



●西環上車 租出一半幫補

與此同時，她亦看好香港地產市道，來港一年之後，便將僅有的積蓄，以10%首期在西環置業，當時她更把單位一分為二，一半自住，一半租予他人幫補供樓。而她亦深明樓換樓的道理，「所以每當累積到一筆錢後，便放售原有的物業，再購入面積更大的單位，希望可以愈住愈大、愈住愈豪！」



1994年時，她購入鰂魚涌太古城自住，期間再不斷買賣房地產。直到2003年樓市低潮時，她看中九龍塘清幽的環境及優質的校網，便購入面積近二千方呎的物業作自住用途至今。



●開設貿易公司 財富急增

同年，她更決定自立門戶，開設鋼鐵貿易公司。正所謂力不到不為財，她不時走到偏遠及落後的國家視察營商環境，與當地人打交道，冀將鋼鐵出口至不同國家。



努力總有成果，這盤生意不但令她的事業走上高峰，亦令她的財富急增，到2013年，當她還是五十出頭時，已達到財務自由，於是退休過悠閒生活。



總結成功之道，她謙虛地表示，所謂時勢造英雄，自己亦有一定的運氣成分呢。同時，她強調家庭所培養的品格，對其人生的影響至為深遠，由於是在軍人家庭出身，從小她的生活已經相當自律、好學，以及擁有堅毅的精神。



她覺得，近年貿易生意非常難做，故鼓勵年輕人需不斷發掘新門路，且做生意一定要有自己方向，並勇於開發新的方針，敢於走別人不敢嘗試的路。



●自我進修提升理財知識

Shelley對理財甚有心得，她自小明白要增值資產，就必須精明地理財，不能單靠每月的薪水。她稱，由於大學時修讀英文系，對金融零認識，於是購買大量投資書籍，更不時參加大大小小的投資講座，自我進修理財知識。



●曾蝕數百萬 重分散投資

她分享，自己第一次投資股票便獲利，為往後投資打下強心針。不過，她在股場上曾聽從朋友建議，將原有股票放售，集中買入某一股票，但股價卻跌了九成，慘蝕數百萬元！



此事之後，她深明分散投資的重要性，所以於不同時段購入年金產品，預計到65歲時，每月平均可拿到2萬元入息。



目前她平均每月被動收入約8萬元，當中包括債券及收租。現時過着悠閒的生活，主要與朋友跳跳舞、唱唱歌，以及去環遊世界。好學的她並未言休，每天八時起床，準備練習跳舞，空餘時更會自學編寫應用程式，以及譜寫歌曲，生活非常充實。



●女兒榜樣 完成博士課程

Shelley是一名不折不扣的女強人，同樣亦是愛錫兒女的好母親。但她嘆道，自己唯一的遺憾，便是在二女讀小學時，沒有給予太多的鞭策，故那時候學業成績不夠優良。



話雖如此，她樹立了好學的榜樣，早年在繁忙的工作日子，也抽出時間修讀碩士及博士課程，務求以身作則，告訴兒女明白讀書的重要性。最終其二女的成績突飛猛進，跳級完成大學學位，大女則成為執業律師，相信對於獨自撫養三名兒女的她來說，是最好的禮物。



【收租物業遍中英 主打高息債】

負責為Shelley打理資產超過五年的美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，Shelley目前在內地擁有四個物業單位，總值超過1,000萬元，當中有三個已出租；在英國倫敦則有1個物業，以及4個車位，單計車位年租金收入共約2,000英鎊。而債券方面，投資本金為1,000萬元，主要投資高息債券，當中包括歐洲銀行、基建及內房債，年期由2至5年不等，平均年收息6至8厘。



她分享，作為退休人士，投資取向宜較穩健，以債券收息為基本，再配合物業租金收益，以分散風險。若能承受風險，亦可以買入股票，以收取股息，以及股價上升帶來的增值效果。



此外，Shelley亦有加按其自住物業，套現部分現金再進行其他投資，以賺取息差，但會集中於穩健的投資，而非選擇投資股票。



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