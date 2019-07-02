A股快報：滬深股市升跌不一　酒股偏弱

A股個別發展，滬綜指半日輕微收跌1點或0.06%，報3,043點；深成指則升17點或0.18%，報9,547點；創業板指數升6點或0.44%，報1,575點。



釀酒股跌0.4%，金融股跌0.3%，地產股偏軟；船舶製造股領挫5.4%。



貴州茅台拖低大市，下跌1.1%，至1,020元人民幣。





【09:25】A股快報：船舶製造股飆升 環保及釀酒股受壓

滬深三大指數齊低開，滬綜指低開0.08點，報3,044.83點；深成指低開14點或0.15%，報9,516點；創業板指數跌2點或0.14%，報1,565點。



板塊方面，環保、釀酒、陶瓷、食品、煤炭及電力股分別跌0.3至0.9%。船舶製造股飆逾7%；次新股升逾1%。



中國應急、久之洋及中國船舶齊漲停。中船集團正與中國船舶重工集團籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批准。



*ST華業低開3.85%，涉嫌訊息披露違法違規，遭中證監立案調查。



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