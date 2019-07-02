【即市分析】減息預期強烈　航空股有冇So？

東方產經專欄作者股博士：下半年美國減息機會大，有乜板塊值得博呢？現實睇，炒減息已令美元回落，變相令要用美元作為主要開支的板塊有利，其中中資航空股近期走勢略見改善，值得研究一吓。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



美元早前反覆向上，油價又唔見回調，市場憂慮中資航空股成本上升，確實有根有據。不過近期美匯指數由1個月前近在98樓上，回落至上周約96水平，短期油價雖然彈番上59美元水平，但已較4月在65美元為低。凡此種種皆或減少企業主要營運成本支出，有利股價進一步反彈。



不過，大行德銀最新研究報告就指出，中資航空股股價今年十分波動，高低位差距近七成。雖然看好長遠居民富裕所帶來的需求增長，惟短期相信會受累人民幣、燃油和需求轉弱，故維持對行業審慎之看法。



該行指，在研究的航空股當中，首5個月客運收益公里數增長只有7至13%，對比去年為10至15%低。另在新會計標準下，航空股入賬的美元借貸有提升，令盈利更受人民幣波動影響。若今年人民幣若貶值至7.3水平，則預期三大航空股盈利會低約22至43%，反之估計油價下行空間有限。



最後，該行則指現時三大航空股市賬率只有0.9倍，低於歷史平均值，認為估值仍合理，均給予中國國航(00753)、東方航空(00670)及南方航空(01055)持有之投資評級，目標價分別為8.05元、4.3元及5.6元。



策略上，國航、東航及南航現價往績市盈率介乎約12至20倍，估值仍處吸引水平，三股股價早前跌至低位見支持後開始有反彈迹象，相信後市仍有操作空間。

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