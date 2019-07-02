港股格局：股友料升勢屬「虛火」

中美貿易戰「降溫」，港股曾揚升逾400點，惟股友們覺得升市是「虛火」，如今未能確認轉勢，所以不敢大舉入市！



元朗股神曾錦安：「大市氣氛好反覆，我諗升勢都係虛火!個市反覆上落，應該要到第3季季尾、第4季頭先會真正轉勢。目前我都係睇好啲強勢股，好似騰訊控股(00700)以及港交所(00388)。」



散戶股神梁宇恆(Adia)：「根據技術分析，大市只會升多幾日，七月會下調。之前用了約一半資金，入咗啲大價股，淨低一半資金都唔會入市住，主要寄望下半年，相信總會升到34,000點。」



荃灣股神陳志強：「之前買落兩隻水泥股，分別係亞洲水泥(中國)(00743)以及海螺水泥(00914)都有唔錯嘅收穫。長遠睇，相信港股會走勢向好，今年最睇好聯想集團(00992)，因為佢去年度業績亦虧轉盈，料未來業績續有正面增長。」



散戶蔡小姐：「唉!我對個市都無咩信心，香港而家咁亂，好難估計大市嘅走向!其實我都經常入市，但買完就跌，好多貨都沽唔切。」





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