港股格局：林嘉麒叫追入手機設備股　李偉傑料7月可「翻身」

中美貿易戰「降溫」。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，恒指今日(2日)早市漲逾400點不算多，仍未升穿29,000點阻力位，但有信心月內觸及30,000點，建議投資者短炒手機設備股。



他又看好汽車股，例如廣汽集團(02238)及長城汽車(02333)，預料6月份內地汽車銷量不錯，可博股價反彈。



另外，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿談出現較好的方向，大市氣氛偏向正面，港股於7月份有機會「翻身」，相信今日大市會於29,000點附近先行整固，其後或會反覆上試29,500點水平。



美方同意放寬華為的禁令，李預料，華為事件不會就此結束，但消息暫時有利市場氣氛，相信會利好一眾華為相關股，如舜宇光學科技(02382)、中國軟件國際(00354)及中興通訊(00763)；至於手機設備股，如瑞聲科技(02018)亦可以繼續「落鑊」。



另外，蒙牛乳業(02319)出售石家莊君樂寶乳業全部註冊資本的51%，總作價40.11億元人民幣，李認為這交易只是一次性收益，未必能夠大幅推升股價，建議投資者可留意公司中期業績，或會出現其他利好消息。



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