【午市重點睇】港匯續強　人民幣企6.86

●美匯指數在亞洲市報96.8；圓匯報108.4；歐元兌美元報1.128；英鎊處1.264。港匯升穿7.80，強見7.7999。在岸、離岸人民幣曾回軟至6.85水平，最新在6.86水平。金價低見1,383美元，布油曾升至65.09美元，紐油報58.86美元。道指期貨反覆升24點。



●港股逼近二萬九關，恒生指數半日升386點或1.35%，報28,929點，手機板塊爆升。https://bit.ly/301AYnx

-萬洲受追捧漲6%，創科破頂。

-騰訊上破360元，5G概念股強勢。

-半新股中煙香港一度炒高30%。

-中遠海運港口整合天津貨櫃碼頭。

-五龍電動車折讓1成配股，籌1.1億元。



●【即市分析】

-減息預期強烈，航空股有冇So？https://bit.ly/2XeqVtp

-手機股高開，追貨定減持？https://bit.ly/2JdELaE

-恒指技術走勢有乜啟示？https://bit.ly/2LtCfQl



●A股快報：三大指數半日收市個別發展，滬綜指守住三千關。https://bit.ly/2XnJzUH



●亞洲股市：日股中段微升10點，韓股偏軟。https://bit.ly/2NsjEqp



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2.04厘；1星期拆息降至2.22厘；1個月期回軟至2.48厘。



●人民幣中間價上調203點子，報6.8513。



●人行續不進行逆回購操作。



●美國擬對40億美元歐盟商品加徵關稅。



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